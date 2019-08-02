Ульяновск, , 10:30 — REGNUM

В Ульяновской области до конца года должны появиться новые пассажирские автобусы, работающие на метане. Об этом заявил заместитель директора департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта региона Юрий Чибисов журналистам.

«В этом году запланирована закупка 50 автобусов для общественного транспорта, которые будут работать на метане», — заявил Чибисов.

Он также добавил, что для владельцев транспортных средств будут разработаны стимулирующие меры для перехода на альтернативное топливо. Компенсироваться будет одна треть затрат на переоборудование. Кроме того, Чибисов сообщил, что компенсация в этом году будет проводиться из федерального бюджета.

В общей сложности, по словам чиновника, в Ульяновской области числятся порядка 460 тыс. автомобилей. Причем переоборудованы для работы на газомоторном топливе из них лишь 522 экземпляра.

Напомним, в начале года в Ульяновске остро встал вопрос с недостаточностью общественного транспорта. Региональные власти пообещали, что для этого будут закуплены новые автобусы.

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