Миасс, Челябинская область, 2 августа 2019, 10:09 — REGNUM
Миасский автомобильный завод «Урал» запустил в серию новую модификацию бортового «Урала». Об этом сообщает RG.
Сообщается, что модель с индексом «43 206−5111−71» — бортовой «Урал Next 4×4» уже появилась у российских дилеров.
Машина имеет трехместную кабину. Под капотом новинки расположен 238-сильный турбированный дизельный мотор V6 ЯМЗ-536 объёмом 6,7 литра. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач ZF.
Полная масса «Урал Next 4×4» — 12,1 тонн, паспортная грузоподъёмность — 4,2 тонны.
Цена новинки составляет 3,13 млн рублей.
Напомним, автомобильный завод «Урал» планирует в 2021 году увеличить модельный ряд за счёт семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков с бескапотной кабиной от MAN TGX.
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