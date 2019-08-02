Москва, , 08:19 — REGNUM

На 1 января 2019 года в России было 1,74 млн легковых машин зарегистрировано на юридических лиц, что составляет 4% от всего автопарка страны. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего в РФ на начало года юрлицами было зарегистрировано моделей УАЗ-3151 — 71,6 тыс. единиц. Следующие две строчки списка также занимают автомобили сегмента SUV. Машины Lada 4×4 (66,5 тыс. ед.) и Chevrolet Niva (56,2 тыс. ед.).

Далее в списке легковых автомобилей, зарегистрированных на юрлиц, идут ГАЗ-3110 «Волга» (54,8 тыс. ед.) и Toyota Camry (51,3 тыс. ед.).

Также среди самых распространенных легковых машин, зарегистрированных на юрлица, числятся: Renault Logan (50,9 тыс. ед.), Ford Focus (50,6 тыс. ед.), Lada 2107 (47,5 тыс. ед.), Lada Largus (42,3 тыс. ед.) и ГАЗ-3102 (40,5 тыс. ед.).

Напомним, самый большой объём рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) в Москве. Всего в Москве за период с января по май 2019 года было зарегистрировано 5 962 новых авто сегмента LCV.

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