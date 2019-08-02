Токио, , 07:57 — REGNUM

В июле в Японии было продано 258 150 новых автомобилей, что на 5,3% больше, чем за июль 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации японской ассоциации автодилеров (JADA), всего за первые семь месяцев 2019 года в стране было реализовано около 1,8 млн машин. Это на 0,4% больше прошлогоднего уровня.

Больше всего в этой стране в июле покупали модели бренда Toyota — 128 544 экземпляра. Продажи авто данной марки выросли на 6,7% по сравнению с июлем прошлого года. Вторую строчку по объёму продаж занимает бренд Honda с уровнем продаж 34 951 машина (+13,7%). На третьем месте расположились авто компании Nissan. Машины этого бренда предпочли 27 817 японских покупателей (-5,9%).

Напомним, по итогам июня 2019 года в Японии было реализовано 248 056 автомобилей. Это на 1,8% меньше, чем за июнь 2018 года.

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