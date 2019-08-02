Урумчи, Китай, , 00:40 — REGNUM

Испытательный полигон для транспортных средств был запущен в эксплуатацию в городе Турпан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Площадь полигона составляет 23,35 млн квадратных метров, что равносильно размеру 3,2 тыс. футбольных полей. Он создан SAIC Volkswagen с целью тестирования продукции компании, в число которой входят бензиновые автомобили, электромобили и автомобили на альтернативных источниках энергии.

Турпан известен своими крайне экстремальными климатическими и погодными условиями — сухим воздухом и высокими температурами. Поверхность земли прогревается до 80 градусов Цельсия летом, а сам тестовый полигон расположен в пустыне Кумтаг.

Строительство полигона заняло три года в связи с рядом трудностей вроде строительства скоростного тестового трека на мягком грунте засоленных щелочных почв пустыни Гоби.