Лондон, , 23:43 — REGNUM

Британские военные провели испытания модернизированной версии реактивного ранца Daedalus Mark 1, позволяющего человеку передвигаться по воздуху.

Видеозапись испытаний была размещена 30 июля в Сети.

Испытания проводились Королевским флотом Соединённого королевства. Во время испытаний создатель реактивного ранца Ричард Браунинг совершил перелёт между патрульным катером HMS Dasher и надувной лодкой, двигавшимися по воде со скоростью 20 узлов.

Показанный реактивный ранец отличается от предыдущей версии более высокой скоростью полёта за счёт одного двигателя вместо менее мощных двух.

Сообщается, что «пилот» такого аппарата может передвигаться по воздуху со скоростью до 80 км/час.

Система Daedalus Mark 1 снабжена встроенным в шлем дисплеем с датчиками остатков топлива и состояния реактивного двигателя.

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