Мурманск, , 18:13 — REGNUM

Финансовое состояние Мурманского морского пароходства вынудило принять решение об изменении графика работы.

Как сообщили местные СМИ, сотрудники офиса ММП перейдут на сокращенный рабочий день с 1 октября. В случае, если сотрудники откажутся работать по 18 часов в неделю их ожидает увольнение.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманское морское пароходство испытывает проблемы не первый год. Российскими следственными органами в отношении руководства ММП возбуждалось уголовное дело за задержки заработной платы на сумму более 8,7 млн. рублей. В 2018 году несколько судов пароходства были арестованы в портах разных стран. В первом квартале 2019 года проданы теплоходы «Поморье», «Кузьма Минин» и танкер «Варзуга».

В июне этого года Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление в Арбитражный суд Мурманской области о признании банкротом ОАО «Мурманское морское пароходство». За несколько дней до этого с поста гендиректора ММП был уволен Алексей Глазунов.

Причинами своего бедственного положения руководство компании называло западные санкции и кризис в морской отрасли. Однако собиралось не просто погасить долги, но и выйти на новый уровень, для того чтобы активно работать на трассах Северного морского пути.