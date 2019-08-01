Москва, , 16:30 — REGNUM

Британский флот 29 июля 2019 года провел первую демонстрацию реактивного костюма производства компании Gravity Industries в полете над поверхностью моря. Костюм представляет собой специальный скафандр с ранцем за спиной. В ранце установлены реактивные двигатели. Реактивная тяга позволяет человеку в этом костюме вертикально взлетать, лететь горизонтально и вертикально приземляться.

Стартовая и посадочная площадка была оборудована на патрульном катере британских ВМС Dasher. Катер вышел в море. Испытатель в реактивном костюме стартовал и поднялся в воздух. Далее он покружил над водной поверхностью, подлетел к катеру и приземлился на него.

Что интересно, Dasher двигался со скоростью 20 узлов и во время старта, и во время посадки испытателя. Очевидцы также отмечают ограниченность пространства патрульного катера для старта и посадки, что говорит в пользу хорошей управляемости реактивного костюма.

«Флот был на переднем крае технологий в области обороны в течение сотен лет — мы гордимся нашими традициями, но мы продолжаем изучать новые идеи и концепции, чтобы раздвинуть границы морского боя», — отметил по результатам данного испытания представитель британского военно-морского флота.

Также была отмечена продуктивность и результативность совместной работы с компанией Gravity Industries.