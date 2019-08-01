Сеул, , 16:19 — REGNUM

Несколько автомобилестроительных компаний отзовут из Южной Кореи 42 320 транспортных средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, компания KIA Motors отзовет 13 435 автомобилей модели K5 по причине ошибки в программном обеспечении, в частности в системе предотвращения лобового столкновения.

Кроме того, GM Korea также отзовет 781 автомобиль Chevrolet Malibu 2.0 Turbo из-за риска повреждения трансмиссии, Honda отзовет 213 автомобилей модели CR-V из-за некачественных подушек безопасности, установленных в руле. Ранее компания Honda Motor отозвала 756 автомобилей по аналогичной причине.

Компания BMW также отзовет 27 482 транспортных средства из-за недопустимого расстояния между осями задних колес, Peugeot отзовет 126 автомобилей из-за проблем с указателями поворота, компания Moto Rossa отзовет 102 спортивных мотоцикла из-за риска возгорания топливного бака при открытии.