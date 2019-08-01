Маунтин-Вью, США, , 16:29 — REGNUM

Google тестирует новый вид премиальной подписки для пользователей Google Play Pass. О новинке сообщает 1 августа издание Android Police со ссылкой на внутренние источники в компании.

Будущая подписка пока что не анонсирована, однако уже тестируется ограниченным рядом пользователей. Премиальный доступ будет стоить $4,99 и позволит пользоваться приложениями без рекламы, а также каталогом из сотни игр разных жанров — от головоломок до стратегий. Однако когда сервис официально заработает, пока неизвестно.

В марте 2019 года стало известно, что Apple осенью 2019 года тоже открывает свою премиальную подписку для пользователей — Apple Arcade, которая откроет доступ для геймеров к эксклюзивным играм.

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