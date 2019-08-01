Рим, , 14:46 — REGNUM

Итальянская автокомпания Maserati изменила свои планы по глобальному обновлению модельной линейки. Об этом 1 августа сообщается на портале SpeedMe.

В 2018 году автокомпания опубликовала «дорожную карту» стратегии развития моделей Maserati. Однако сейчас в неё были внесены некоторые изменения.

Если ранее у автокомпании были планы, что три ключевые модели бренда — кроссовер Levante и седаны Ghibli и Quattroporte — сменят поколение до 2022 года, то сейчас Maserati хочет ограничиться их рестайлингом в 2020 году. При этом смена генераций из нового плана не исключена. Так, Levante должен получить обновление через три года, а премьера абсолютно нового Quattroporte планируется через два года после рестайлинга. Отдельно стоит отметить, что седан Ghibli совершенно исчез из списка компании.

Ранее сообщалось, что в 2022 году автокомпания Maserati выпустит свою флагманскую модель Alfieri, однако теперь дебют намечен на более ранний срок. Ожидается, что спорткар представят в 2020 году, а в 2022 году появится модель Alfieri в кузове «кабриолет».

По обновлённым планам автокомпании, в 2021 году должны также появится новое купе GranTurismo и компактный кроссовер «бэби-Levante», а к 2022 году Maserati собирается вывести на авторынок совершенно новый Gran Cabrio.

Напомним, в июне 2019 года реализация новых машин на рынке Италии составила 171 626 единиц. Это на 2,1% меньше по сравнению с июнем 2018 года.

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