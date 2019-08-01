Пекин, , 13:43 — REGNUM

Китай планирует начать строительство порта приписки для морской платформы запуска космических ракет в порту Яньтай уже в 2019 году, сообщили Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации CASC, передает газета China Daily.

Целью проекта является сделать космические пуски с морской платформы регулярным явлением. Яньтай выбран местом строительства порта приписки в виду его благоприятного географического положения и природных условий. Проект включает в себя строительство инфраструктуры НИОКР и производственных центров для ракет, спутниковой аппаратуры и морских стартовых платформ.

Проект, как ожидается, продвинет развитие умного производства логистики, тематического космического туризма и создание новых аэрокосмических материалов, сообщили в CASC.

Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-11» с мобильного космодрома в Желтом море у берегов провинции Шаньдун 5 июня текущего года. Тогда Китай впервые совершил пуск ракеты с морской платформы. Ракета была транспортирована для пуска в порт Хайян в городе Яньтай.

Как отмечают китайские эксперты, морские пуски имеют целый ряд серьезных преимуществ перед традиционными. В частности, место запуска может выбираться гибко, а в случае падения ракеты, она несет меньше опасности. Цена же пуска может быть существенно снижена.

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