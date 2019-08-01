Сеул, , 13:48 — REGNUM

Южнокорейский конгломерат Hyundai Motor разработал новую систему оповещения для сокращения количества детских смертей во время длительной парковки автомобиля. Об этом 1 августа сообщается на портале SpeedMe.

Сообщается, что в 2022 году новая система войдет в комплекс стандартного оснащения для большинства новых машин бренда в США. Всего будет две версии системы.

Принцип работы базовой системы относительно прост. Он построен на логике дверей, которая определяет была ли задняя дверь открыта или закрыта до запуска машины. Водитель получит сигнал о необходимости проверить задние кресла при выходе из автомобиля. Эта технология будет внедрена вначале в модель Sonata 2020 года.

Вторая система — ультразвуковая. Она является более продвинутой. Эта система оповещения включает в себя вышеупомянутую технологию дверной логики с ультразвуковым датчиком. Датчик фиксирует движение детей и домашних животных, которые остались на втором ряду кресел. Если передвижение зафиксировано системой после того, как водитель вышел из автомобиля и запер дверь, то машина подаст звуковой сигнал и отправит сообщение на телефон водителя.

Напомним, Hyundai Motor планирует выделить 1 млрд долларов на строительство в Индонезии на острове Ява автозавода. На заводе будут выпускаться только электромобили.

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