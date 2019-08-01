Ульяновск, 1 августа 2019, 13:08 — REGNUM

Возможный дизайн нового внедорожника UAZ Hunter представил независимый дизайнер Андрей Фандюхин. Об этом 1 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

UAZ Bor
UAZ Bor
Tarantas.news

Ульяновский автозавод пока не планирует обновлять знаменитый внедорожник.

Нужно отметить, что экстерьер УАЗика, показанный на рендерах, имеет весьма брутальные очертания кузова. У внедорожника выделяющийся капот и небольшие окна. Также в автомобиле есть основные элементы дизайна УАЗ-469. От него дизайнер взял круглые фары, горизонтальную решётку радиатора, а также колёсные арки в виде трапеции.

У авто будет рамным шасси с передней независимой подвеской и задней зависимой. Фандюхин назвал своё творение UAZ Bor.

Напомним, что первый УАЗ-469 сошёл с конвейера в 1972 году. Следующим в модельном ряду стал UAZ Hunter, который также к нынешнему времени сильно устарел.

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