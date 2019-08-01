Токио, , 12:28 — REGNUM

Изображение нового Nissan Patrol на основе шпионских снимков представили дизайнеры редакции «Колёса.ру». Судя по всему, будущая модель претерпит существенные изменения дизайна. Рестайлинг машины будет схожим с модернизацией люксовой версии обновлённого Infiniti QX80.

Рендер нового Nissan Patrol Kolesa.ru

Спереди у внедорожника появится более крупная радиаторная решётка в виде перевёрнутой трапеции с широкой хромированной окантовкой. Кроме того, авто получит более узкие передние фонари сложной формы. Экстерьер новинки станет более классическим с угловатой геометрией. В соответствии с общим дизайном машины будет переработан и передний бампер. Однако капот, скорее всего, изменений не претерпит.

Ожидается, что моторная гамма останется неизменной.

Премьера нового Nissan Patrol состоится осенью 2019 года.

Напомним, у вседорожника Nissan Patrol нынешнего поколения установлен бензиновый мотор V6 объёмом 4 литра мощностью 275 л. с. или 400 л. с. 8V мотором объёмом 5,6 литра. Они работают в паре с 7-скоростным «автоматом». Также доступна версия двигателя Nismo, максимальная мощность которого составляет 428 л. с. (продаётся на Ближнем Востоке).

Напомним также, что производство Nissan Patrol стартовало в 2010 году, а в 2014 году внедорожник претерпел небольшой рестайлинг.

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