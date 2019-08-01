Москва, , 12:06 — REGNUM

Специалисты шведской компании Husqvarna собрали самую быструю газонокосилку в России. Об этом сообщается на портале Tarantas.News.

Максимальная скорость газонокосилки под названием «Дикая Клара» составила 202,88 км/ч. Это рекордная скорость была зафиксирована в «Книге рекордов России». Огромная скорость газонокосилки не повлияла на её основное предназначение — кошение газона.

Как сообщает издание, в ходе испытаний, при первой попытке пилот Яна Холодковская разогнала газонокосилку до 202 км/ч, а при второй попытке скорость достигла 202,88 км/ч.

«Дикая Клара» была создана на основе бытовой 180-килограммовой газонокосилки, с 6,2-литровым 409-сильным мотором V8 мощностью. Специалисты компании установили для защиты пилота специальный защитный каркас, а также кресло и рулевое колесо.

Напомним, скоростная газонокосилка компании Husqvarna в марте 2018 года впервые вышла на тесты. Тогда её результат составил всего 115 км/ч. И лишь на следующий год после доработок удалось создать газонокосилку побившую рекорд скорости.

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