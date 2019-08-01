Сан-Франциско, США, , 11:24 — REGNUM

Компания Lyft приостановила работу проката электровелосипедов Bay Wheels после того, как у двух транспортных средств загорелись аккумуляторы. Об этом 1 августа сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/zrutta44/status/1155147459313598464

Первый случай возгорания аккумуляторной батареи произошел 24 июля 2019 года, второй —27 июля. Один из местных жителей сфотографировал сгоревший велосипед и выложил фотографию в Twitter.

«Поскольку безопасность наших ездоков является для нас первоочередной заботой, мы временно сделали парк электровелосипедов недоступным для них, пока мы проводим расследование и обновляем нашу технологию аккумуляторов», — сообщило руководство Bay Wheels.

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Стоит отметить, что Lyft вновь выпустила на улицы Сан-Франциско электровелосипеды в середине июля 2019 года. Ранее компания убрала их с улиц из-за проблемы слишком мощных тормозов, которая представляла потенциальную опасность.

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