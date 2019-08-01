Пекин, , 11:25 — REGNUM

Китайский стартап Human Horizons представил кроссовер премиум класса с девятью дверями под названием HiPhi 1. Об этом сообщает RG.

Сообщается, что старт продаж авто будет в течение двух лет. Концепт HiPhi 1 имеет девять дверей, причем у них нет ручек и открываются они при помощи электропривода. Открытие дверей происходит благодаря устройству распознавания лиц и тогда, когда машина сама решит, что это необходимо.

Длина авто составляет 5,2 метра, благодаря чему у пассажиров имеется достаточно места и они не чувствуют себя в нем скованно. Высвободить больше места стало возможным за счет того, что у авто нет обычного двигателя внутреннего сгорания. Поэтому внутри авто установлены целых три ряда сидений.

В качестве моторной базы у автомобиля два электродвигателя, мощность которых в сумме составляет 272 л. с. Сообщается также, что машина способна проехать без подзарядки порядка 640 км.

Стоит отметить, что этот автомобиль специально создан для китайского рынка.

Напомним, Марк Стэнтон, который руководит HiPhi 1, ранее работал в компаниях Ford и Jaguar Land Rover.

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