Вашингтон, , 11:06 — REGNUM

В сеть выложили первую фотографию нового компьютера электрокара Tesla, обеспечивающего работу автопилота. Изображение опубликовал 31 июля портал Electrek.

https://twitter.com/ElectrekCo/status/1156509197724467200

Компьютер вскрыл пользователь, известный под ником green, специализирующийся на взломе систем Tesla. Согласно утверждениям компании, это устройство является сегодня «объективно лучшим чипом в мире».

Ранее в Tesla заявили, что её новый компьютер для автопилота в 21 раз быстрее старого аппаратного обеспечения, которое поставляла компания Nvidia. В своем сообщении компания отметила, что он может обрабатывать видеопоток со скоростью 2300 кадров в секунду и выполнять 144 трлн операций в секунду.

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Илон Маск в свою очередь сообщил, что это устройство позволит компании использовать собственное ПО в системе автопилота электрокаров. Ожидается, что модели Model X и Model S с новым компьютером начнутся выпускаться с марта 2020 года, а все остальные электрокары получат его в апреле.

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