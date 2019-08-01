Архангельск, , 10:55 — REGNUM

10 августа в Архангельске откроются сразу два пункта зарядки электромобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Зарядная станция будет рассчитана на одновременную зарядку одного автомобиля. Также на данной станции будет предусмотрена возможность зарядки популярных в городе гироскутеров и электросамокатов.

Власти надеются, что появление первых в Архангельске зарядных станций будет стимулировать жителей города к покупке электротранспорта, а это еще один шаг на пути к чистому воздуху.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, продажи новых электромобилей в России выросли в три раза. Общий объем рынка электрифицированных моделей авто в России по итогам пяти месяцев 2019 года составил 119 экземпляров.