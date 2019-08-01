Москва, , 10:33 — REGNUM

Среди самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) с передним приводом в России самая большая доля у автомобилей южнокорейского производителя Hyundai Creta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первое полугодие 2019 года 73% российских покупателей отдали свое предпочтение Hyundai Creta с приводом 4×4.

На втором месте в этом рейтинге автомобили с передним приводом японской компании Nissan Qashqai. Эту модель в России купили 69% покупателей.

На третьем месте — французский Renault Kaptur (56%).

Доля остальных моделей в общем объеме продаж не превышает половины. Это автомобили: KIA Sportage (42%), Volkswagen Tiguan (35%), Hyundai Tucson (32%), Mitsubishi Outlander (24%), Toyota RAV4 (18%), Renault Duster (11%).

Подчеркнем, что отечественная Lada 4×4, как это следует из её названия, идет только с полным приводом.

Напомним, за первое полугодие 2019 года в России было реализовано около 330 тысяч новых автомобилей сегмента SUV. Стоит отметить, что более 70% из них были оснащены полным приводом и лишь 29% — передним.

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