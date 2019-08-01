Берлин, , 09:35 — REGNUM

Немецкая автокомпания Audi представила вседорожную модификацию хэтчбека A1 второго поколения. Об этом сообщает портал Autonews.

Как сообщается, в названии новинки появится приставка citycarver. Отмечается, что эта модификация хэтчбека поступит в продажу на европейский рынок осенью 2019 года.

По информации портала, стоимость A1 citycarver будет от 30 тыс. евро.

Отличается от обычной версии специальная модификация будет увеличенным на 40 мм клиренсом, дополнительной защитой кузова, новыми бамперами, другой восьмиугольной решеткой радиатора и массивными колесными арками.

На выбор автолюбители могут выбрать 16 — или 18-дюймовые колесные диски.

В интерьере авто произошли незначительные изменения — у авто появились новые контрастные вставки разных цветов.

Сообщается, что эта версия A1 построена на модульном шасси концерна Volkswagen — MQB A0. Такое же шасси лежит в основе новых Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Но основная техническая информация об авто еще пока неизвестна.

Напомним, в июле 2019 года немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback.

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