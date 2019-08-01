Москва, , 09:06 — REGNUM

Больше всех на российском рынке подорожали седаны южнокорейского автопроизводителя Kia Optima. Это следует из графика, который составили аналитики из агентства Automotive Market Research.

Цены на Optima в июне 2019 подорожали на 19% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Стоимость этих корейских седанов начинается с 1,34 млн руб.

Кроме того, подорожали еще две модели марки Kia. Так, стоимость Cerato выросла на 9,8%, а Rio — на 9,4% в годичном выражении. Цены на эти автомобили начинаются от 1,13 млн и 764,9 тыс. руб. соответственно.

Отмечается, что подорожали также отечественные седаны от АвтоВАЗа. Стоимость Lada Granta в июне выросла на 8,7%, а на Lada Vesta — на 5%. На данный момент цена базовой версии Granta в кузове седан составляет 439,9 тыс. руб, а Vesta — 599,9 тыс. руб.

Напомним, что накануне появилась информация, что АвтоВаз поднимет ценники на автомобили Lada с 1 августа.

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