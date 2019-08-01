Вашингтон, , 08:45 — REGNUM

Компания Electronic Arts (EA) уже работает над созданием видеоигр для консолей следующего поколения от Sony и Microsoft. Об этом 31 июля сообщил портал Jack of All Controllers.

Информацию подтвердил финансовый директор EA Блейк Йоргенсен во время трансляции обсуждения финансовых результатов компании за отчетный период.

«Мы усиленно работаем над созданием игр следующего года для пятого поколения, я думаю, это очевидно. Я думаю, что все в индустрии делают это», — сказал Йоргенсен.

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Напомним, компания Microsoft ранее сообщила, что она выпустит свою новую консоль Scarlett на рынок в 2020 году. Sony пока что хранит молчание по поводу даты релиза новой приставки, которую геймеры условно называют PlayStation 5.

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