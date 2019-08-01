Москва, , 08:37 — REGNUM

Рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3), расположенный на расстоянии 1 млн 143 тыс. км от Земли, стал первым объектом, который исследовала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Первый свет Скриншот страницы roscosmos.ru

Снимок получен телескопом ART-XC, установленным на обсерватории. Отмечается, что указанное расстояние свет проходит примерно за 4,8 секунды.

В ближайшее время российские специалисты планируют провести юстировку всех семи модулей телескопа ART-XC.

«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») — проект рентгеновской обсерватории, реализация которого планируется в ближайшие 5 лет. Она была запущена 13 июля с космодрома Байконур.

Данные с обсерватории будут получать исследовательские центры в российском Институте космических исследований РАН и Институте внеземной физики Общества Макса Планка в Германии.

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