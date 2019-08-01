Лондон, , 08:35 — REGNUM

Британская компания Bentley отказалась от своих планов по выпуску кроссовера Bentayga в кузове «купе» и от разработки нового компактного кроссовера. Об этом заявил глава компании Эдриан Холлмарк в интервью изданию CarSales.

Получается, что единственным кроссовером, выпущенным британским автопроизводителем, останется Bentayga.

«Рассматриваем ли мы сейчас потенциальную возможность выпуска других моделей в сегменте SUV? Нет. Можем ли мы представить, что в будущем ситуация изменится? Да», — сообщил Холлмарк.

Напомним, экс-глава компании Вольфганг Дюрхаймер в 2016 году сообщил, что Bentley планирует выпустить новую модель SUV. Об этом он заявил, когда Bentayga только появилась на рынке. Стоит отметить, что эта модель является самой популярной в линейке Bentley. В 2018 году было реализовано свыше 10 000 этих кроссоверов.

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