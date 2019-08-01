Москва, , 08:29 — REGNUM

Российская операционная система «Аврора» появится на смартфонах, выпускаемых компанией Huawei до конца 2019 года. Об этом 31 июля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Михаила Мамонова.

Чиновник сообщил журналистам: у него нет сомнений в том, что пилотный проект будет запущен до конца 2019 года и «на каких-то устройствах Huawei в каком-то формате» появится российская ОС. Мамонов отметил, что соответствующее решение было принято на уровне глав государств.

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Напомним, впервые о том, что Huawei, из-за санкций США потерявшая возможность использовать ОС Android от Google, может начать устанавливать на своим смартфоны «Аврору» стало известно в июне 2019 года. В основе этой операционной системы лежит финская ОС Sailfish.

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