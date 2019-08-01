Москва, , 08:04 — REGNUM

Китайская компания Geely обнародовала фотографии нового хэтчбека GS для российского рынка, на которых можно оценить дизайн авто. Изображения опубликованы в специальном разделе сайта компании.

Стоит отметить, что в России привезут модель 2017 года. Спереди у автомобиля установлена массивная хромированная рамка нижней части радиаторной решетки и декоративные элементы. Светодиодные трубки установлены в фары и фонари хэтчбека. Кроме того, крышка у багажника короткая. Сообщается также, что она получила оригинальный изгиб.

Напомним, 18 июня появилась информация, что китайский автопроизводитель Geely сертифицировал в России кросс-хэтчбек Emgrand GS. Продажи авто должны начаться осенью этого года.

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