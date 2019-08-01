Москва, , 07:45 — REGNUM

Численность легких коммерческих автомобилей (LCV) советского производства в России составляет 100 300 экземпляров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, доля LCV, выпущенных в Советском Союзе, составляет около 2,5% от всего российского автопарка легких коммерческих автомобилей (на 1 января 2019 года). Причём больше половины из этих машин приходится на LCV Ульяновского автозавода. Общее количество легких коммерческих автомобилей УАЗ, произведенных до 1992 года, составляет примерно 55 000 экземпляров.

На втором месте — LCV марки «ИЖ». В России на начало 2019 года числится порядка 35 500 таких легких коммерческих авто более известных в народе, как «каблук» или «пирожок».

Стоит отметить, что в российском автопарке все еще числятся легкие коммерческие автомобили от ныне несуществующих марок. Это машины, выпущенные на Рижской автобусной фабрике (Латвия) и Ереванском автозаводе (Армения). В России зарегистрировано около 8800 «рафиков» и около 1000 «еразов».

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года Россия заняла шестое место в Европе по объёму рынка LCV.

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