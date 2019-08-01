Тула, , 07:33 — REGNUM

Тульские разработчики усовершенствовали комплекс виртуальной реальности (VR), который симулирует работу системы залпового огня «Смерч», создав аналогичную систему для комплекса РСЗО «Ураган». Об этом сообщила пресс-служба Тульского государственного университета (ТулГУ).

«В этом испытании — другая легенда и иные локации, — соообщил заместитель директора Центра реализации проектов и научно-технических разработок ТулГУ Антон Абрамов. — По сюжету на дружественную деревню напала бронетанковая сила противника, начата эвакуация населения. Управляемая машина должна доехать до деревни, занять огневую точку и прикрыть отход мирного населения, уничтожая технику противника».

Он добавил, что новая миссия стала сложнее, чем предусмотрена в установленной программе на «Смерче». Один игровой отрезок продолжается 6−7 минут.

Добавим, в основе работы комплекса — шлем виртуальной реальности и программная среда, которую использовали члены междисциплинарной студенческой проектной команды ТулГУ. Все действия игрока отображаются на мониторе, то есть за выполнением миссии можно наблюдать, стоя рядом. Сам игрок, надевая шлем, видит местность, а в наушниках слышит характерные звуки РСЗО «Ураган» и звуки боя. Комплекс представлен в Тульском государственном музее оружия.

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