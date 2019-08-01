Шанхай, Китай, , 07:21 — REGNUM

Четвертый прототип китайского лайнера C919 совершил свой первый испытательный полет, сообщает 1 августа газета China Daily.

Прототип лайнера C919 (cc) Ken Chen

Самолет C919 тип 104 совершил 1 августа свой первый полет. Он взлетел с Международного аэропорта «Пудун» в Шанхае в 5:35 по местному времени и пробыл в воздухе 25 минут. Таким образом самолеты C919 тип 101, 102, 103 и 104 совершили свои первые полеты, в то время как тип 105 и 106 готовятся их совершить позже в этом году.

Напомним, что первый прототип китайского лайнера C919 совершил свой первый полет в мае 2017 года, а в ноябре того же года — первый междугородний перелет. Разработкой самолета занимается китайская корпорация COMAC. Самолет призван конкурировать с европейский Airbus 320

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