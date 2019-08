Чэнду, Китай, , 05:02 — REGNUM

Первая беспилотная линия метро строится в городе Чэнду, столице провинции Сычуань, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Подземный тоннель линии был уже пробурен. Линия 9 метро Чэнду является совместным проектом Chengdu Rail Transit Group Co., Ltd. и China Railway Group Ltd. Строительство первой полностью автоматизированной линии метро на западе Китая началось еще в конце 2016 года.

Первая фаза проекта предполагает строительство 22 км линии, а скорость движение поездов будет составлять 140 км/ч между 13 станциями. Линия должна быть запущена в эксплуатацию к концу 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Ухане к 2021 году планируется завершить строительство первого междугороднего метро в агломирации.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Ухане к 2021 году будет готова первая междугородняя линия метро