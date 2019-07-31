Маунтин-Вью, США, , 16:19 — REGNUM

Новая версия браузера Google Chrome не разрешает сайтам отслеживать пользователей в режиме «Инкогнито». Анонс версии Chrome 76 появился в официальном блоге разработчиков Google 30 июля.

Теперь сайты не смогут отслеживать пользователей, если те будут включать режим «Инкогнито», позволяющий скрыть свое присутствие на странице. Кроме того, новая версия позволит пользователям включать «темный режим» на сайтах, чтобы облегчить просмотр веб-страниц, а также браузер будет блокировать Flash-элементы на страницах, что приведет к ускорению их загрузки.

Ранее стало известно, что браузер Google Chrome может получить собственный редактор тем.

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