Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM

Сервис «Яндекс.Драйв» начал тестирование системы, способной распознавать стиль вождения водителей. О новой функции каршерингового сервиса сообщает портал VC 31 июля.

Водитель Цитата из х∕ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

Система тестируется в Санкт-Петербурге и считывает показания автомобильных датчиков — от нажатия на педали до наклона руля. Если стиль вождения воспринимается алгоритмом как агрессивный, водитель получает предупреждение и ему ограничат доступ к премиальному аккаунту. Если при этом он не исправляется в течение следующих десяти поездок, то система блокирует ряд доступных машин основного автопарка «Яндекс.Драйв» для этого водителя.

Подобная функция также тестируется в «Яндекс.Такси», только считывает данные благодаря датчикам смартфона у водителя.

«Яндекс.Драйв» — каршеринговая служба, позволяющая водителям брать машины напрокат без человеческого отслеживания: все перемещения и процессы по передаче автомобилей ведутся через мобильное приложение. Сервис был запущен в Москве в феврале 2018 года.

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