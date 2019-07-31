Лондон, , 15:44 — REGNUM

Аукционный дом «Сотбис» в Лондоне выставит на продажу знаменитую линейку автомобилей Ford. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

На продажу будут выставлены авто GT 1965 года, а также еще две модели американского автопроизводителя GT 2005 года и GT 2017 года. Кроме того, на аукционе будут проданы три машины Shelby и два 427 Cobras.

Каждая из этих моделей была выпущена в знаменательную дату. Так модель GT 1965 года знаменита тем, что именно с этого модельного года начался серийный выпуск легендарных авто.

Стоит отметить, что стоимость моделей на аукционе, по информации организаторов, составит от 300 тысяч долларов (19 023 000 рублей).

Напомним, в Британии на благотворительном аукционе, организованном Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, был продан седан Bentley Flying Spur из ограниченного издания First Edition за 700 тысяч евро (около 49,3 млн рублей).

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