Москва, , 15:32 — REGNUM

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

«Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты предприятий Роскосмоса доставили на Байконур ракету «Протон-М», которая выведет на орбиту телекоммуникационный спутник EUTELSAT 5 West B и космический буксир MEV-1.

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