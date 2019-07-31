Вашингтон, , 15:32 — REGNUM

Тюнер из Северной Америки по имени Крис собрал автомобильного «монстра» с кузовом от классического Camaro и с шасси от военного Hummer. Видео с авто размещено на канале Hoonigan Autofocus на YouTube.

Mudmaro Motor1

По словам Криса, работа по сборке вездехода заняла у него 30 дней. Он назвал своё творение Mudmaro.

У вездехода имеется система независимого управления задними колесами. Специально для реализации этой функции в салоне машины был установлен дополнительный джойстик. Это придало Mudmaro дополнительную манёвренность.

Для повышения проходимости автомобиль был снабжён портальными мостами и трансмиссией, аналогичной коробкам передач, что применяются на внедорожниках для экстремального рок-кроулинга. Такая трансмиссия способна передавать тягу либо на все четыре колеса, либо независимо на переднюю или заднюю ось.

Но главным объёктом гордости Криса стал мотор. Mudmaro приводится в движение V8 от GM, дополнительно снабженной нагнетателем и системой впрыска закиси азота. По словам владельца автомобиля, на пике мотор развивает мощность равную 650 л. с., а закись азота добавляет еще около сотни.

Общие расходы на создание Mudmaro не превысили 10 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени умельцы создали вездеход на базе фургона «ГАЗель Next». Автомобиль получил название «Снегоболотоход СКБ 600−09». Вездеход имеет огромный клиренс равный 490 мм. Кроме того, он оснащен гигантскими шинами низкого давления. Грузоподъемность автомобиля составляет около 900 кг на твердых грунтах и 600 кг на слабонесущих.

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