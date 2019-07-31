Мюнхен, Германия, , 15:16 — REGNUM

Немецкие прокуроры предъявили обвинения бывшему исполнительному директору Audi Руперту Штадлеру, в отношении которого ведется расследование в связи с его ролью в скандале с проверкой выбросов Volkswagen. Об этом 31 июля сообщает Reuters.

Прокуратура Мюнхена считает, что Штадлер и трое других подозреваемых виновны в мошенничестве, фальсификации и криминальной рекламе.

«Обвиняемый Штадлер обвиняется в том, что ему было известно о манипуляциях компании не позднее конца сентября 2015 года, но он не препятствовал продаже автомобилей Audi и VW после этого», — говорится в заявлении прокурора.

По версии стороны обвинения, речь идет о реализации примерно 250 000 автомобилей марки Audi, 112 000 автомобилей Porsche и 72 000 автомобилей Volkswagen, которые были проданы в США и Европе.

Штадлер был арестован в июне 2018 года в рамках более широкого расследования мошенничества с выбросами Audi (входит в Volkswagen Group) и провел несколько месяцев в тюрьме.

Напомним, в сентябре 2015 года представители компании Volkswagen признались, что использовали нелегальное программное обеспечение, позволяющее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

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