Рим, 31 июля 2019, 15:39 — REGNUM
Видео с изображением гиперкара Lamborghini Huracan мощностью 3000 л. с. появилось на портале YouTube. Кадры были обнародованы на канале 1320 Video.
Сообщается, что во время недавних тестов автомобиль разогнался до 374 км/ч. Достичь такого результата удалось за счёт пары турбокомпрессоров и мотора, который выдает порядка 3000 л. с. Стоит отметить, что на тестах авто не выдавало максимальный крутящий момент.
Полюбоваться на гиперкар в интернете на канале YouTube зашло более 270 тыс. человек. Lamborghini Huracan с изображением Дарта Вейдера на капоте рассекало скоростные треки демонстрируя ошеломляющие результаты тестирования. Так с 0 до 400 км/ч авто разогналось на прямом участке длиной всего 402 метра.
Напомним, в настоящее время Lamborghini Huracan является самым быстрым автомобилем, сертифицированным для дорог общего пользования. Его максимальная скорость составляет 426 км/ч.
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