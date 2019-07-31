Жуковский, Московская область, , 14:27 — REGNUM

Новый пилотажный стенд, собранный российскими инженерами на базе немецкого промышленного робота, отличается характеристиками, которые ранее были недоступны для авиационных тренажёров. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского.

Проект уникален тем, что впервые в России промышленный робот использовался в качестве системы подвижности авиационного тренажера. Его конструкция позволила превзойти классические пилотажные стенды по диапазону линейных и угловых перемещений (3,2−4,2 м против 0,8−1,3 м и ±180ᵒ против ±25ᵒ). Таким образом, разработка позволит с большей точностью имитировать полёт как на гражданских воздушных судах, так и на военных, включая истребители и вертолёты.

«Современные тренажерные технологии достигли небывалых высот — они создают почти точную иллюзию полета», — пояснил руководитель проекта — заместитель начальника отделения динамики и систем управления летательными аппаратами ЦАГИ, д.т.н. Андрей Бюшгенс.

Он добавил, что нерешаемой проблемой остаётся ограничение по геометрии системы подвижности. Отмечается, что полностью её решить не удастся, однако даже небольшое продвижение в этом направлении является достижением.

Стенд будет передан Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны РФ в начале августа Российской Федерации. Предполагается, что установка будет использоваться для обучения и тестирования курсантов, а также при исследованиях в одной из дисциплин авиакосмической медицины (иллюзии полета).

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