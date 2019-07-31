Вашингтон, 31 июля 2019, 13:51 — REGNUM

Аризонская автокомпания Atlis Motor Vehicles представила новый электрический пикап Atlis XT. Об этом сообщается на портале SpeedMe.

Пикап Atlis XT
Пикап Atlis XT
Atlismotorvehicles

По заверениям автокомпании, электрический пикап XT — один из самых мощных грузовиков, которые когда-либо выпускались. Сообщается, что запас хода грузовика на одной зарядке составляет около 800 км. Однако такие параметры у автомобиля имеются только в самой топовой версии.

Отдельно стоит отметить буксировочную способность машины — до 16 тонн. При этом полезная нагрузка указана в размере до 2,2 тонн.

Что касается скоростных характеристик, то автопроизводителем заявлено, что с 0 до 100 км/ч новый электрический пикап разгоняется за 5 секунд. При полной загрузке Atlis XT может выполнить спринт за 18 секунд. В электрокаре установлены четыре независимых электромотора, по одному на каждое колесо.

Напомним, словацкая компания InoBat и американская энерготехнологическая компания Wildcat Discovery Technologies намерены построить на заводе в Словакии линии по производству автомобильных аккумуляторов для электрокаров стоимостью 111 миллионов долларов.

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