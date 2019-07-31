Вашингтон, , 13:51 — REGNUM

Аризонская автокомпания Atlis Motor Vehicles представила новый электрический пикап Atlis XT. Об этом сообщается на портале SpeedMe.

Пикап Atlis XT Atlismotorvehicles

По заверениям автокомпании, электрический пикап XT — один из самых мощных грузовиков, которые когда-либо выпускались. Сообщается, что запас хода грузовика на одной зарядке составляет около 800 км. Однако такие параметры у автомобиля имеются только в самой топовой версии.

Отдельно стоит отметить буксировочную способность машины — до 16 тонн. При этом полезная нагрузка указана в размере до 2,2 тонн.

Что касается скоростных характеристик, то автопроизводителем заявлено, что с 0 до 100 км/ч новый электрический пикап разгоняется за 5 секунд. При полной загрузке Atlis XT может выполнить спринт за 18 секунд. В электрокаре установлены четыре независимых электромотора, по одному на каждое колесо.

Напомним, словацкая компания InoBat и американская энерготехнологическая компания Wildcat Discovery Technologies намерены построить на заводе в Словакии линии по производству автомобильных аккумуляторов для электрокаров стоимостью 111 миллионов долларов.

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