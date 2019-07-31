Рим, 31 июля 2019, 13:43 — REGNUM
Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo опубликовал первые рендеры серийного Tonale. Об этом 31 июля сообщается на портале SpeedMe.
На представленных изображениях мы видим другой комплект колес, отличный от 21-дюймовых дисков с ретро-дизайном. Задние фонари у автомобиля также немного больше. Наконечник выхлопной трубы встроен в задний бампер и больше соответствует модели Stelvio.
По планам руководства автокомпании, Tonale станет самой популярной моделью бренда. Пока технические характеристики машины скрываются, но известно, что авто будет предлагаться с гибридным агрегатом.
Ожидается, что новый компактный кроссовер появится в продаже в 2020 году.
Напомним, компактная модель была представлена в 2019 году на Женевском автосалоне.
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