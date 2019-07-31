Рим, , 13:43 — REGNUM

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo опубликовал первые рендеры серийного Tonale. Об этом 31 июля сообщается на портале SpeedMe.

Alfa Romeo Tonale Autokopen.nl

На представленных изображениях мы видим другой комплект колес, отличный от 21-дюймовых дисков с ретро-дизайном. Задние фонари у автомобиля также немного больше. Наконечник выхлопной трубы встроен в задний бампер и больше соответствует модели Stelvio.

По планам руководства автокомпании, Tonale станет самой популярной моделью бренда. Пока технические характеристики машины скрываются, но известно, что авто будет предлагаться с гибридным агрегатом.

Ожидается, что новый компактный кроссовер появится в продаже в 2020 году.

Напомним, компактная модель была представлена в 2019 году на Женевском автосалоне.

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