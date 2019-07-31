Шанхай, Китай, , 13:14 — REGNUM

Разработанный в Китае беспилотник на солнечных батареях «MOZI 2» совершил успешно свой первый полет, сообщил производитель OXAI Aircraft Co., Ltd., передает 30 июля агентство Синьхуа.

Полет был совершен 27 июля в аэропорту уезда Дэцин провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщили в шанхайской компании. Отмечается, что размах крыла беспилотника составляет 15 метров и полностью покрыто солнечными панелями, от которых только и питается аппарат.

Максимальная высота полета его составляет 8 тыс. метров, а время, которое он может находиться в воздухе на минимальной скорости в ночное время составляет 12 часов после полной зарядке от солнца за восемь часов светлого времени суток.

Ожидается, что аппарат будет использоваться во время устранения последствий природных катаклизмов, рекогносцировки местности и связи. Генеральный директор компании-производителя Мао Ицин отметил, что аппарат будет работать в сетях связи пятого поколения 5G, что существенно расширит его сферу применения в будущем.

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