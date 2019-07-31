Иерусалим, , 13:08 — REGNUM

Известная израильская компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала отчет по результатам исследования безопасности облачных сервисов. Об этом 31 июля сообщил портал ITworld.

В Check Point обратили внимание на то, что 67% IT-специалистов вынуждены постоянно бороться с проблемами безопасности облачных сервисов. При этом основными уязвимыми местами платформ эксперты назвали: несанкционированный доступ (42%, проблемы с безопасностью интерфейсов (42%), неверную настройку облачной системы (40%), хищение аккаунтов пользователей (39%).

Стоит отметить, что 66% опрошенных сказали о том, что применяемые ими технологии безопасности совершенно не работают в системах облачных сервисов или предоставляемая ими защита недостаточна для решения задач.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что число пользователей сервиса Google Photos, предоставляющего функцию облачного хранения фотографий, превысило 1 млрд. Приложение смогло добиться такого результатов всего за 4 года.

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