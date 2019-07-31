Берлин, , 12:44 — REGNUM

Фотошпионам удалось заснять закамуфлированный электрокар Smart ForFour на дорогах в Германии. Об этом 31 июля сообщает портал 32cars.ru.

Компания Smart (принадлежит немецкому концерну Daimler) скоро представит свой первый электрокар ForFour Electric Drive. Внешне модель от базовой версии не будет отличаться. Форма, профиль и пропорции авто останутся прежними. Небольшим изменениям подвергнутся передняя панель и радиаторная решетка. Также слегка будет изменен передний бампер. Сзади дизайн автомобиля сохранится. Новшества могут коснуться только фонарей, которые могут получить обновленную внутреннюю графику.

Сообщается, что новинка получит 82-сильный мотор (60 кВт) и непрерывную мощность 55 л.с. (41 кВт). Запас хода электрокара составит до 150 километров без подзарядки в зависимости от цикла езды. С 0 до 100 км в час авто будет разгоняться менее, чем за 12,7 секунды.

Напомним, в начале июля стало известно, что автомобилестроительные компании BMW и Daimler совместно займутся разработкой технологий автоматизированного вождения.

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