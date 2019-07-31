Токио, , 12:11 — REGNUM

Японский автопроизвоитель Subaru начал серийное производство моделей Legacy и Outback нового поколения на заводе в американском штате Индиана. Об этом 31 июля сообщается на сайте Tarantas.news.

Сообщается, что в продажу новинки поступят уже этой осенью. Японские модели будут созданы на новой модульной платформе, благодаря которой машины будут более маневренными. Кроме того, новое поколение Legacy и Outback получит яркий дизайн.

Под капотом новинок будет 4-цилиндровый двигатель на 2,5 л мощностью 182 л.с. или 2,4 турбированный мотор в 260 л.с. Агрегатироваться они будут с вариатором и приводом 4×4.

Напомним, к 2021 году японские компании Toyota и Subaru планируют совместно разработать платформу и на ее базе создать электрический кроссовер.

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