Москва, , 11:36 — REGNUM

Рейтинг самых популярных премиальных кроссоверов на авторынке России составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавил топ-10 самых продаваемых в России кроссоверов модель японского бренда Lexus RX. За первое полугодие 2019 года на российском авторынке было реализовано 3780 среднеразмерных кроссоверов, цена которых составляла от трех до пяти млн рублей.

Вторую и третью строчки заняли немецкие модели BMW — Х3 (2907 экземпляров, стоимость от 3,2 млн рублей) и Х5 (2449 экземпляров, стоимость от 4,75 млн рублей).

Четвёртое место также заняла модель японского бренда Lexus — компактный кроссовер NX, чьи продажи составили 2261 экземпляр. Стоимость этой модели составляет от 2,15 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров немецкое авто Mercedes-Benz GLС с показателями продаж 2129 проданных машин.

Далее следуют: Mercedes-Benz GLS (1783 экз.), Lexus LX (1743 экз.), Audi Q5 (1713 экз.), Porsche Cayenne (1642 экз.) и BMW X1 (1615 экз.).

Напомним, в России на начало 2019 года зарегистрировано 274 762 люксовых автомобиля и спорткара.

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