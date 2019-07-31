Вашингтон, , 11:29 — REGNUM

Вероятно, вскоре браузер Google Chrome позволит своим пользователям самим создавать различные темы оформления, в него будет встроен соответствующий редактор. Об этом 30 июля сообщил портал 9to5Google.

Авторы издания обратили внимание на то, что в коде Chromium появились свидетельства, что Google работает над созданием такого дополнения. Например, появились атрибуты имеющие отношение к функции «Chrome Colours». Ожидается, что если это изменение будет реализовано, соответствующие кнопки будут размещаться в правом верхнем углу Chrome.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Google в два-три раза увеличила вознаграждения за обнаружение уязвимостей и ошибок в браузере Chrome и операционной системе Chrome OS.

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