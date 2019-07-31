Токио, , 11:17 — REGNUM

Первые изображения нового седана Lexus LS на водородных топливных элементах появились в Сети. Об этом сообщается на портале Motor1.

Lexus LS на водородных топливных элементах Motor1

Новинка была снята фотошпионами на дорогах общего пользования. Где это произошло не сообщается.

Сообщается, что мотор у Lexus LS будет представлять собой более совершенный вариант двигателя, работающего на водороде, который был установлен в модель Toyota Mirai. Эта модель японской компании дебютировала в 2014 году.

Стоит отметить, что начав разработку водородного Lexus LS компания Toyota сделала следующий шаг в развитии альтернативного топлива.

Пока подробностей о технических особенностях новинки ничего не известно.

Напомним, впервые японский бренд Lexus сообщил о том, что собирается выпустить седан, который будет работать на водороде, в октябре 2015 года. С того времени никаких подробностях о модели известно не было.

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