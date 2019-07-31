Токио, 31 июля 2019, 11:17 — REGNUM

Первые изображения нового седана Lexus LS на водородных топливных элементах появились в Сети. Об этом сообщается на портале Motor1.

Lexus LS на водородных топливных элементах
Lexus LS на водородных топливных элементах
Motor1

Новинка была снята фотошпионами на дорогах общего пользования. Где это произошло не сообщается.

Сообщается, что мотор у Lexus LS будет представлять собой более совершенный вариант двигателя, работающего на водороде, который был установлен в модель Toyota Mirai. Эта модель японской компании дебютировала в 2014 году.

Стоит отметить, что начав разработку водородного Lexus LS компания Toyota сделала следующий шаг в развитии альтернативного топлива.

Пока подробностей о технических особенностях новинки ничего не известно.

Напомним, впервые японский бренд Lexus сообщил о том, что собирается выпустить седан, который будет работать на водороде, в октябре 2015 года. С того времени никаких подробностях о модели известно не было.

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