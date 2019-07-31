Санта-Клара, США, , 11:40 — REGNUM

Компания Nvidia на своём YouTube-канале 30 июля представила новый ролик, посвящённый технологии GauGAN. С её помощью можно превращать простые рисунки в реалистичные картины.

В ролике продемонстрированы примеры работ известных иллюстраторов, использовавших GauGAN. Среди них: Джама Джурабаев («Звёздные войны: Мандалорец», «Мир юрского периода 2»), Томас Роллус (Watch Dogs 3, Just Dance) и Коли Вертц («Бамблби», «Первый мститель: Противостояние».

Название технологии GauGAN состоит из фамилии французского живописца Поля Гогена и наименования генеративно-состязательной нейросети (GAN). Нейросеть анализирует более миллиона загруженных изображений для генерации картин в реальном времени.